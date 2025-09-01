Radar - Új világcsúcsot állított fel szabadtüdős merülésben Törőcsik Zsófia + videó

Bayer show - Kocsis Máté: Magyar Péter ezt a nyarat elveszítette + videó

Magyarország mellett Franciaország sem támogatja az amerikai fegyverek vásárlását az Európai Békekeretből + videó

A rengés Kabulban is érezhető volt, és a pakisztáni határon túl is házak dőltek romba. Az áldozatok száma tovább nőhet, ahogy a mentőcsapatok elérik a nehezen megközelíthető területeket.

A demonstráció szervezői előzőleg azt követelték, hogy ne mutassák be az izraeli filmeket a rendezvényen. Jánosi Dalma tudósít Rómából.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Radar - Templomköltöztetés a sarkkörön túlra + videó Képzeljék el, ahogy egy kisebb katedrális méretű templom egyszer csak megmozdul, elindul a város útjain, és gurul kilométereken keresztül. A hihetetlen produkció egy svédországi városban tényleg megtörtént.

Radar - Becsengettek + videó A szeptemberi iskolakezdés egyszerre hoz izgalmat és szorongást a családok életébe. A gyerekek már túl vannak az első iskolai napon. A tankönyveket idén is ingyen kapta minden diák, a családok támogatása pedig kiszámíthatóbb mint valaha.