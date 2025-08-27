Radar - Új korszak kezdődik az állatvédelemben + videó

A Tisza Párt egyik szakértője is arról beszélt, hogy Magyar Péter nem tudja megkerülni az adóemelést + videó

Kiszivárgott dokumentum leplezi le a Tisza Párt nagyívű terveit: háromkulcsos adóemelés, rezsicsökkentés eltörlése és a családi adókedvezmények kiiktatása. Ha Magyar Péterék hatalomra kerülnek, a magyar családok zsebéből százezrek vándorolhatnak az államkasszába. De ne aggódj, mostantól egy online kalkulátor segít kiszámolni, mennyivel kevesebb marad a pénztárcádban – hogy a sokk legalább számszerűsíthető legyen.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

