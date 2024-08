Radar - Tüskevári hangulat + videó

A Balaton északi partján elszaporodtak a lódarazsak, de a fővárosban is bőven van dolguk a darázsirtó cégeknek. És sajnos már halálos áldozata is van az országot elözönlő inváziónak.

Tájékozódás, álcázás, védelem, támadás, robbantás, fegyverhasználat. Mindezeket a készségeket elsajátították azok a területvédelmi tartalékos katonák, akik az 5 hetes alapkiképzésük végére értek Somogy vármegyében. Köztük van Rajczi Péter egykori válogatott labdarúgó is, aki a mezét katonai egyenruhára cserélte.

Radar - Paralimpikonok itthon és a nagyvilágban + videó

A háborúk a paralimpikonok munkáját is megnehezítik. Most két érdekes sorsú külföldi sportoló életébe engedünk betekintést, valamint hazánk két kiválósága, Ekler Luca és Illés Fanni is nyilatkozott stábunknak a kevesebb mint egy hét múlva kezdődő paralimpiai játékok előtt.