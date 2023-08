Radar - Túl az 500. adáson

Megosztás itt:

Kultúra, Sport, művészet, tudomány.... Földön vízen, levegőben. Gyorsan és lassan. Hazai- és világsztárokkal, valamint hétköznapi hősökkel - így jellemezhető az elmúlt 499 adás a Radar történetében. De micsoda műsorok voltak!

Szerkesztőink és riportereink éjjel- nappal azért dolgoztak, hogy megmutathassanak önöknek nem mindennapi történeteket.

Interjút készítettünk Julia Robert testvérével, Eric Roberts-szel. Ahogy George Russel, brit Forma 1-es pilótával is. Ő különösen várta a magyar versenyt, szerinte ugyanis a Hungaroring mindig trükkös, ezért nehéz rajta versenyezni.

Szívesen emlékezett vissza kameránk előtt a Magyar Nagydíjon aratott győzelmére Mark Webber.

A négy kerékről a levegőbe repültünk. Utánajártunk egy pilótaképzésnek is.

A repülés magyar csúcsáig is eljutottunk. Először a nyolcszoros vitorlázó műrepülő világbajnok Tóth Ferenc megmutatta nekünk, hogy mi mindenre alkalmas egy repülő.

Majd kipróbáltuk a hungarocoptert, és megmutattuk, hol és hogyan készült az első magyar fejlesztésű és gyártású ultrakönnyű helikopter

A magasságok után a legnagyobb mélységekig is elmentünk az önök kedvéért. Korok Fatima világbajnok szabadtüdős mélymerülővel mi is alámerültünk. És megtudtuk, mi a titka annak, hogy akár 5 percig is bírjuk a víz alatt.

Kolléganőnk pedig a barlangi mentők munkáját igyekezett bemutatni, nem is akármilyen módon. Egy órákon tartó mentés szimulációjában vett részt.

Szerkesztőségünkben mindenki hálás, hogy ezt csinálhatjuk, és óriási bedobással vágunk neki a következő 500 adásnak! Köszönjük a sok szeretetet és figyelmet amit nap mint nap kapunk Önöktől. És ne feledjék, Radar, minden hétköznap 17 óra 30 perc, HírTV!