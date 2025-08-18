Keresés

Radar – Trump és Putyin testbeszéde a csúcstalálkozón + videó

2025. augusztus 18., hétfő 17:30 | HírTV

Pénteken találkozott újra Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában. A helyszín több szempontból is szimbolikus, de a praktikusság is szerepet játszhatott, ugyanis Alaszka az Egyesült Államok legközelebbi állama Oroszországhoz.

Történelmileg is fontos, ugyanis 1867-ben ezt a területet megvásárolta Amerika Oroszországtól, de még sem annyira terhelt politikailag, mint Washington D.C. vagy Moszkva.

Sziklay Bence viselkedéselemző szerint már a pódium is, amire kiálltak az elnökök jelentéssel bírt. 

Sziklay Bence, viselkedéselemző, profilozó: "Aztán természetesen, paradox módon, ugye a B-2-es bombázók elrepülnek szándékosan akkor, amikor megérkezik Putyin és kiállnak a pódiumra. Illetőleg maga a pódium is, mint majd látni fogjuk, ugye F-35-ös vadászbombázókkal van körbevéve, ami az amerikai légyerőnek a legfejlettebb vadászbombázói."

Ahogyan Sziklay Bence elmondta, ezek mind arra engednek következtetni, hogy egy kölcsönös együttműködésre készül mindkét fél, azonban Trump hatalmi pózzal próbálja a helyzetét megerősíteni.

