Radar – Trump a windsor-i kastélyban + videó

A nagy brit-amerikai találkozó nem az első alkalom: A néhai II. Erzsébet 2019-ben egyszer már vendégül látta Donald Trumpot, aki első elnöki ciklusa idején meglehetősen kedélyesen teázott a királyi család tagjaival. Az amerikai elnököt a brit etikett szerint magas rangú brit tisztviselők fogadták a Sansted reptéren, de az igazi fogadóbizottság a Winfield House-ban várta, méghozzá Vilmos és Katalin személyében.