Radar – Tragédia Pécsett: az anya végzett gyermekével + videó

2025. november 12., szerda 18:00 | HírTV
Pécs gyilkosság gyermekgyilkosság

14 év fegyházra ítélte a Pécsi Törvényszék azt a nőt, aki még 2023-ban Pécsen megverte és a földhöz vágta hároméves fiát, ezzel halálos sérüléseket okozva neki. A nő a brutális bántalmazás után lefeküdt aludni, élettársa sem hívott segítséget, ezért őt a bíróság 10 év börtönbüntetésre ítélte.

  • Radar – Tragédia Pécsett: az anya végzett gyermekével + videó

A bíró több mint egy percig sorolta a 2 éves kisfiú sérüléseit. De először lássuk, hogy mi vezetett ehhez a kegyetlen gyilkossághoz. Az elsőrendű vádlott, O. Irma a szülés után lemondott Erikről, akit csak két és fél évvel később vett magához. A kisfiút az asszony többször bántalmazta, lassabb fejlődése miatt türelmetlen volt vele, sőt, gyakran haragudott is rá, ezt a szomszédok is megerősítették.

2023. október 18-án az elsőrendű vádlott az apját látogatta meg a kórházban, amikor nagyobb gyermekétől üzenetet kapott, hogy a kicsi nagyon sír és rázza a kiságyat.

Majd a bíró O. Irma válaszát idézte.

Adok én majd neki jajgatni, hadd érjek haza, most meghal, komolyan kinyírom, most ököllel fogom ütni, mint egy kutyát.

Miután az elsőrendű vádlott hazatért a kórházból, a kiskorú sértett még mindig sírt, rázta a kiságyat. Nyolcat ütött az óra, és az anya betartotta az ígéretét.

 

 
 

 A londoni külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint az intézkedéscsomag - más európai partnerországokkal összehangolt módon - 2026-ban lép érvénybe, és jelentősen csökkenti majd az orosz LNG-exportot, mivel kizárja Oroszországot a tengerhajózási szolgáltatások világviszonylatban vezető szerepet betöltő nagy-britanniai piacáról.

