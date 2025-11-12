Radar – Tragédia Pécsett: az anya végzett gyermekével + videó

Megosztás itt:

A bíró több mint egy percig sorolta a 2 éves kisfiú sérüléseit. De először lássuk, hogy mi vezetett ehhez a kegyetlen gyilkossághoz. Az elsőrendű vádlott, O. Irma a szülés után lemondott Erikről, akit csak két és fél évvel később vett magához. A kisfiút az asszony többször bántalmazta, lassabb fejlődése miatt türelmetlen volt vele, sőt, gyakran haragudott is rá, ezt a szomszédok is megerősítették.

2023. október 18-án az elsőrendű vádlott az apját látogatta meg a kórházban, amikor nagyobb gyermekétől üzenetet kapott, hogy a kicsi nagyon sír és rázza a kiságyat.

Majd a bíró O. Irma válaszát idézte.

Adok én majd neki jajgatni, hadd érjek haza, most meghal, komolyan kinyírom, most ököllel fogom ütni, mint egy kutyát.

Miután az elsőrendű vádlott hazatért a kórházból, a kiskorú sértett még mindig sírt, rázta a kiságyat. Nyolcat ütött az óra, és az anya betartotta az ígéretét.