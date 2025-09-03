Keresés

Radar – Tragédia Miskén + videó

2025. szeptember 03., szerda 17:30 | HírTV

A Radar a miskei kislány tragédiájáról készített riportot.

  • Radar – Tragédia Miskén + videó

"Köszöntünk egymásnak, néha itt mentek el az utcában, de közelebbről nem ismertem őket. Hangso szó veszekedés esetleg? veszekedést sem lehetett hallani, ha kint voltak az udvaron, nyilván nevelték őket. Leginkább az anyuka volt velük itthon. Úgy nevelte őket, mint ahogy egy átlagos anyuka tette volna. Fegyelmezte őket. Az hogy ivott volna, vagy bármi? Nem tudok róla. Hétfőn azonban jelentették a kislány eltűnését.

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek rendőrök, önkéntesek és helybéliek. Az egyik kamera is felvette, ahogy J. Dávid a gyermeket babakocsival eltolja a háztól. Az, hogy akkor életben volt-e még a kislány, nem tudni.

Remeteiné Kecskés Éva Önök is részt vette a keresésében? Persze, mikor megtudtuk, hogy mi van, akkor itt mindenki, aki bírt és szó nélkül jött. Anyuka még reménykedett? Nme tudom, sírni sírt, ugye itt a picivel, rendőrök nagyon sokan voltak, de utána mi az erdőt jártuk, nem voltunk itt - mit hallott, holt találták meg a rendőrök? "A babakocsit már korábban megtalálták délután, amikor mi is kerestük és akkor nem tudom menn időre, 10 óra után találták meg a picit."

 

