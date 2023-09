Radar - Továbbra is áll a bál az orosz-ukrán fronton

Megosztás itt:

Oroszország hetek óta a legnagyobb rakétatámadást intézte Kijev és egész Ukrajna ellen a mai napon. Legalább 18 ember megsebesült és energetikai létesítményeket is megrongált.

Kijevben a lakosok sikolyokat és sírást is hallottak, amikor a rakéták becsapódtak. A környéken a romba dőlt házak mellett, egy főiskola és egy italgyár is látható. Vitalij Klitschko kijevi polgármester elmondta, hogy egy 9 éves kislány is megsérült a városban.

A sürgősségi szolgálatok egy videót tettek közzé, amelyen mentők egy rakéta által eltalált szálloda romjai között ásnak, és hordágyon visznek ki egy sérültet, miközben tűz tombol.

A nyugati szövetségesek és Oroszország szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsában felszólaltak Ukrajna miatt. A Biztonsági Tanács nyílt vitáján Antony Blinken amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "fogadkozik", hogy a világ "engedni fog az elveiből", ha elég szenvedést okoz Ukrajnában.