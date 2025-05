Radar: Történelmi séta a Budai Várban + videó

Megosztás itt:

Kevés hely mesél olyan sűrű és izgalmas történelemről mint a Budai Vár. Királyok, ostromok, forradalmak és ujjászületések helyszíne.

Sétánkat a Budai Vár északi részén, a Bécsi Kapunál kezdjük.

Kevesen tudják, de a középkorban Szombat kapu volt a neve, nem véletlenül, ugyanis itt tartották a heti szombati vásárokat, ahol a városiak és a környékbeliek cserélték a portékákat. A név évszázadokig fenn maradt, míg a kapu egyre fontosabb szerepet kapott a város életében.

Később a Habsburg-korszakban kapta meg mai nevét, a Bécsi kapu elnevezést, utalva arra, hogy ezen az úton érkeztek Bécs felől jövő karavánok, követek, katonák sora.

Latinul így is emlegették: Porta Viennae, azonban az idők során volt Gótikus-kapu is, sőt a 18.században Új kapuként is hivatkoztak rá, mikor a korábbi városfalrendszert megerősítették.

Amint átlépjük a Bécsi kapu boltívét, egy különleges világba érkezünk, a Bécsi kapu térre, mely egyszerre nyugodt és monumentális. Zárt de mégis tágas. Olyan mint maga a Budai Vár, méltóságteljes és eleven.

Ez a hely nemcsak a magyar történelem egyik legfontosabb színtere, hanem spirituális központ is – szakrális épületek, romok és újjáépült templomok őrzik itt az elmúlt évszázadok lenyomatait. Bár a legtöbben a Mátyás-templomra gondolnak elsőként, a Várnegyed területén öt jelentősebb templom vagy templomrom található, köztük katolikus és protestáns szent helyek egyaránt.

Két különleges templomot mutatunk be: a Budavári Evangélikus Templomot, valamint a Mária Magdolna-templomot. Két épület – két világ –, amelyek történelmi mélységükben és építészeti értékükben is különlegesek.

A Bécsi kapu tér 5. szám alatt, közvetlenül a Vár egyik főbejáratánál található a Budavári Evangélikus Templom. A kívülről egyszerű, letisztult neoreneszánsz épület 1895-ben épült Petschnig János tervei alapján. A lutheránus hagyományokhoz hűen a templom belső tere is puritán: a hangsúly az igehirdetésen van, a figyelem középpontjában pedig a szószék és az orgona áll.

A templom a második világháborúban megsérült, de közössége elkötelezetten újjáépítette. Ma is aktív istentiszteleti helyszín, és fontos kulturális központ a budavári evangélikus közösség életében. Nem messze innen, szintén a Budai Vár szívében találjuk a Mária Magdolna-templom romját – a Várnegyed egyik legősibb és legtragikusabb sorsú szakrális épületét. A templomot a 13. században építették a magyar ajkú lakosság számára, míg a németek a közeli Nagyboldogasszony-templomot (későbbi Mátyás-templomot) használták.

A középkori gótikus templom a török időkben dzsámiként működött, majd a visszafoglalás után barokk stílusban részben újjáépült. A II. világháború végén bombatalálat érte, 1945-ben végleg összeomlott, majd a kommunista időszakban nem állították helyre – csupán a gótikus torony maradt meg, amely ma is látogatható.