Radar - Újabb tragikus medvetámadás + videó

Arról sok hír érkezik, hogy Románia területén rengeteg medve él, akik olykor az ember lakta településeken is megjelennek. Ezzel veszélybe sodorva az ott élőket, és az állataikat is. De még ennél is nagyobb veszély jelentenek az útmentén tanyázó és ételt váró társaik.