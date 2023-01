Radar - Több mint 100 orosz csapás

Megosztás itt:

Az egész országban riadót rendeltek el. Volodimir Zelenszkij további offenzívára figyelmeztet.

Megrázó, milyen károkat tud okozni egy-egy légitámadás. Most hoztak nyilvánosságra egy videót, amelyen találat ér egy kijevi szállodát szilveszter napján. A robbanás ereje betörte egy művészeti központ ablakait is. A felvételen az is látható, amint 2 ember rohanva menedéket keres az épületen belül.

Ukrajna külügyminisztere szerint hamarosan megérkeznek a Patriot-légvédelmi rakétarendszerek, amelyet még Joe Biden amerikai elnök jelentett be egy segélycsomag keretében. Ez a világ egyik legfejlettebb ilyen rendszere. Újbóli orosz támadásra figyelmeztetett Zelenszkij.