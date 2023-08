Radar - Több ezer motoros lepte el a Mátrát

Megosztás itt:

A Mátra ölelésében fekvő településen három évtizede rendezik meg Kelet-Európa legnagyobb motoros fesztiválját, ami nemcsak a kétkerekű szerelmeseit, de a kemény rock rajongóit is vonzza. Persze látványos és benzintől szagos versenyekből sincs itt hiány. A hangulat az úgynevezett Hill Climb kupán, vagyis a motoros hegyifelfutó versenyen a tetőfokára hágott. A megméretés minden évben igazi élmény az indulóknak és persze a nézőknek is.

A komoly technikai tudást igénylő versenyen több mint 40-en indultak. A legfiatalabb versenyző csupán 14 esztendős volt, de már rutinosnak számított.

A motorosok Mekkájaként is emlegetett fesztivál minden korosztálynak tartogatott felejthetetlen pillanatokat. És egyedülálló műsorszámokat is. Az iszapgyorsuló versenyen 27 tonna agyag várta az indulókat, de jutott belőle bőven a nézők nyakába is. A világ egyk legveszélyesebb show-ja is színesítette a rendezvényt, a halálgömbben történő motorozás pedig még Európában is ritka produkció, nemcsak hazánkban.

A teljes riport: