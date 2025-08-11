Radar - Titokzatos üstökös robog át a belső Naprendszeren + videó

Radar - Idén nem kellett a fókazsír + videó

Akik kedvelik a sportot és a kihívásokat, azok nem hiányozhattak a 43. Balatonátúszásról sem. Vannak, akik valamilyen extra teljesítménnyel tűnnek ki a tömegből, és akadnak olyanok is, akik már el sem tudnák képzelni a nyarat anélkül, hogy átúsznák a magyar tengert.