Radar - Titokzatos üstökös robog át a belső Naprendszeren + videó
2025. augusztus 11., hétfő 18:00
| Hír TV
Bár nem jelent közvetlen veszélyt a Földre, ritka lehetőséget kínál a csillagászoknak, hogy bepillantsanak galaxisunk ősi múltjába. Eközben egy másik, apró aszteroida akár a Holdat is veszélyeztetheti, figyelmeztetve minket: az űrben sosem szabad teljes biztonságban éreznünk magunkat.
