Radar - Titokzatos üstökös robog át a belső Naprendszeren + videó

2025. augusztus 11., hétfő 18:00 | Hír TV

Bár nem jelent közvetlen veszélyt a Földre, ritka lehetőséget kínál a csillagászoknak, hogy bepillantsanak galaxisunk ősi múltjába. Eközben egy másik, apró aszteroida akár a Holdat is veszélyeztetheti, figyelmeztetve minket: az űrben sosem szabad teljes biztonságban éreznünk magunkat.

Legfrissebb híreink

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Radar - Idén nem kellett a fókazsír + videó

Radar - Idén nem kellett a fókazsír + videó

Akik kedvelik a sportot és a kihívásokat, azok nem hiányozhattak a 43. Balatonátúszásról sem. Vannak, akik valamilyen extra teljesítménnyel tűnnek ki a tömegből, és akadnak olyanok is, akik már el sem tudnák képzelni a nyarat anélkül, hogy átúsznák a magyar tengert.
