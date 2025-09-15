Radar - Termálvizet kerestek, Magyarország legnagyobb gázmezejét találták meg: 60 éve íródik az algyői sikertörténet + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 15., hétfő 19:00
| Hír TV
Ha azt mondjuk Dallas, a legtöbbeknek egy texasi tévésorozat és olajfúró tornyok jutnak eszébe. De van nekünk is egy saját Dallasunk, itt, az Alföld szívében. Pontosan 60 évvel ezelőtt, 1965 nyarán fedezték fel Algyő alatt a kincset, ami nemcsak a hazai energiaellátást írta újra, de egy egész régió életszínvonalát és jövőjét is megalapozta.
Megdöbbentő felvételek láttak napvilágot: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg pártrendezvényeken. A volt tábornok nem először fenyegetőzik, korábban az "olyat bevernék neki, legszívesebben" mondattal, és az újságírók elleni erőszakos fellépéssel is felhívta magára a figyelmet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Notre Dame-i toronyőr drámája, a cigánybáró szenvedélye és Dankó Pista világa – többek között ezek a történetek kelnek életre a Budapesti Operettszínház színpadán az új évadban. Az évadnyitó Operett Forgatagon nemcsak a jövő tehetségei mutatkoztak be, de az is kiderült, hogy a színház három grandiózus premierrel készül, amelyek garantáltan lázba hozzák majd a közönséget.
Hatalmas sportünnepet rendeztek egy alig 300 fős vas megyei faluban, ahol a helyi amatőr focicsapat fogadta a Ferencvárost. A falut megbénító focilázról, a VIP-lelátóvá változtatott tyúkólról és a 15-0-ás vereség után is boldog, focistává vált sírkövesekről és rendőrökről szóló riportunk.