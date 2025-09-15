Radar - Termálvizet kerestek, Magyarország legnagyobb gázmezejét találták meg: 60 éve íródik az algyői sikertörténet + videó

Radar - Notre Dame-i toronyőr és cigánybáró a Nagymező utcában: ezt tartogatja az Operettszínház új évada + videó

A Notre Dame-i toronyőr drámája, a cigánybáró szenvedélye és Dankó Pista világa – többek között ezek a történetek kelnek életre a Budapesti Operettszínház színpadán az új évadban. Az évadnyitó Operett Forgatagon nemcsak a jövő tehetségei mutatkoztak be, de az is kiderült, hogy a színház három grandiózus premierrel készül, amelyek garantáltan lázba hozzák majd a közönséget.