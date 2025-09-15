Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 15. Hétfő Enikő, Melitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar - Termálvizet kerestek, Magyarország legnagyobb gázmezejét találták meg: 60 éve íródik az algyői sikertörténet + videó

2025. szeptember 15., hétfő 19:00 | Hír TV

Ha azt mondjuk Dallas, a legtöbbeknek egy texasi tévésorozat és olajfúró tornyok jutnak eszébe. De van nekünk is egy saját Dallasunk, itt, az Alföld szívében. Pontosan 60 évvel ezelőtt, 1965 nyarán fedezték fel Algyő alatt a kincset, ami nemcsak a hazai energiaellátást írta újra, de egy egész régió életszínvonalát és jövőjét is megalapozta.

  • Radar - Termálvizet kerestek, Magyarország legnagyobb gázmezejét találták meg: 60 éve íródik az algyői sikertörténet + videó

További híreink

Brutális dugókra lehet számítani, óriási felújítás jön az M1-esen

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Nehéz helyzetbe került a magyar sorozatsztár: „A bankszámla az most így nulla”

Egy trágár étlap miatt óriási balhé lett a Szarvaskend–Ferencváros meccs után + videó

Három csillagjegy számára most egy új korszak köszönt be: lélegzetelállító változások jöhetnek

Váratlan pofon érkezett Magyar Péternek Amerikából, kezdhet aggódni

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Újabb kincs az Aldiban, 2500 forintért 6 darabos szettet kapsz

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

További híreink

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Oroszország megfenyegette a NATO-t
2
Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen
3
Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó
4
Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik
5
Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - "amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez" + videó
6
Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó
7
Orbán Viktor durva üzenete a svédeknek: a magyar miniszterelnök a svéd bűnözési helyzetről írt
8
László András a svéd miniszterelnök Orbán Viktort célzó vádaskodására reagált + videó
9
Ruszin-Szendi Romulusz: viszket a tenyerem - fegyverrel jár Magyar Péter tábornoka?
10
Kreml: A nyugati országoknak az orosz kintlévőségek elkobzására irányuló kísérletei nem maradnak válasz nélkül

Legfrissebb híreink

A „szeretetország” maszkja lehullott: fegyverrel jár Magyar Péter tábornoka? + videó

A „szeretetország” maszkja lehullott: fegyverrel jár Magyar Péter tábornoka? + videó

 Megdöbbentő felvételek láttak napvilágot: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg pártrendezvényeken. A volt tábornok nem először fenyegetőzik, korábban az "olyat bevernék neki, legszívesebben" mondattal, és az újságírók elleni erőszakos fellépéssel is felhívta magára a figyelmet.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Radar - Notre Dame-i toronyőr és cigánybáró a Nagymező utcában: ezt tartogatja az Operettszínház új évada + videó

Radar - Notre Dame-i toronyőr és cigánybáró a Nagymező utcában: ezt tartogatja az Operettszínház új évada + videó

 A Notre Dame-i toronyőr drámája, a cigánybáró szenvedélye és Dankó Pista világa – többek között ezek a történetek kelnek életre a Budapesti Operettszínház színpadán az új évadban. Az évadnyitó Operett Forgatagon nemcsak a jövő tehetségei mutatkoztak be, de az is kiderült, hogy a színház három grandiózus premierrel készül, amelyek garantáltan lázba hozzák majd a közönséget.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!