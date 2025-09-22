Radar - Tényleg bemehet pisztollyal bárhová? - A fegyverviselés rejtett titkai, a Ruszin-Szendi-botrány leleplezése + videó
2025. szeptember 22., hétfő 18:00
| Hír TV
A Ruszin-Szendi-ügy bejárta a sajtót, és sokakat elgondolkodtatott. De mi is történt pontosan, és mit tudunk meg a fegyverviselés magyar szabályozásáról? A valóság messze áll az akciófilmekben látottaktól, a felelőtlen viselkedésnek pedig súlyos következményei vannak. A cikkben szakértői segítséggel mutatjuk be a fegyvertartás jogi hátterét és a biztonságos viselkedés alapelveit.
A fővárosban zajló történelmi találkozó egyenesen a Brüsszel és Magyarország közötti feszültségre fókuszált. 12 ezer ember hallgatta meg a miniszterelnök szavait, aki kijelentette: hamarosan döntenünk kell. De mi volt a kulcsfontosságú bejelentés, ami alapjaiban változtathatja meg a következő választásokat?
Ami egykor a jólét és a biztonság mintaképe volt, ma már a bandaháborúk és no-go zónák rémálmával küzd. Svédország radikális lépésre szánta el magát: egy friss törvényjavaslat szerint akár tízmilliókat is kaphatnak azok a bevándorlók, akik végleg elhagyják az országot. De vajon elég lesz ez a radikális lépés a helyzet kezelésére, vagy már túl késő?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hogy lehet valaki halálának örülni? A kérdés sokak fejében felmerült, miután a politikai aktivista, Charlie Kirk meghalt. Sokan azt kérdezik, mikor lesz már vége a gyűlöletkeltésnek, és hogyan lehet megállítani ezt a folyamatot. A cikkben a politikai gyűlölethullám okait és következményeit vizsgáljuk, amelyek nemcsak Amerikára, hanem az egész világra hatással vannak.