Radar – Tengeren érkező migráció - jetskivel Európába + videó

Az elmúlt évek kánaánt jelentettek az embercsempészek számára, akik százával, ezrével szállították és szállítják ma is illegálisan a menekülteket az európai országokba.

A migránsok a legkülönbözőbb módokon érkeznek. A zöldhatárokon át, vagy vízen halászhajókkal, sőt sokszor egyszerű össze-eszkábált tutajokkal kelnek útra a jobb élet reményében. Sokszor nem kevés találékonyságra is van szükség a migrációra készülőknek.

A közel két éve tartó izraeli-Hamász háború okozta pusztítás elől menekült Muhamad Abu Dakha, onnan ahol már több mint 64 ezer palesztin vesztette életét.