Radar – Telefontanú program, „hogy a bűn ne maradjon büntetlenül!” + videó

Megosztás itt:

A Telefontanú Program célja, hogy azoknak az állampolgárok nyújtson egy biztonságos alternatívát, akik információval rendelkeznek már megtörtént vagy tervezett bűncselekményekről, bűnelkövetőkről, körözött személyek tartózkodási helyéről, de valamely méltányolható okból nem kívánnak a rendőrséghez fordulni, személyazonosságukat a hatóság előtt felfedni.

Annak idején még a bűnügyi szakemberek egy része is kétkedve fogadta a program ötletét, de az elmúlt évek igazolják a létjogosultságát. A Telefontanú programon keresztül évente kb. 10000 hívás érkezik be a rendőrséghez. Ennek a 15%-a bűncselekmény gyanújával és hozzávetőlegesen 35%-ban ezek eljárást is eredményeznek.