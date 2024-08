Radar – Tanszervásárlás okosan + videó

Megosztás itt:

Edina a tanárok által küldött tanszerlistákra támaszkodik, amelynek nagy részét igyekszik egy vásárlással letudni. Egy nagyobb áruházban többnyire sikerülhet is mindent megvenni, természetesen az árakat sem hagyják figyelmen kívül. Kerülnek tehát a kosárba a legegyszerűbb kivitelezésű tanszerektől kezdve a focis hegyezőig szinte minden. Valamilyen kívánsága minden gyereknek teljesül, azt pedig, hogy a mennyiségek is rendben legyenek, anya és apa ellenőrzi. Ugyanakkor a mennyiség mégsem mehet a minőség rovására, az árak mellett arra is odafigyelnek, hogy minél tovább használható eszközök kerüljenek a kosárba. A tanszereken kívül általában az őszi ruhatárat is meg kell újítani. A váltócipő, tesi felszerelés és tornacipő pedig iskolai követelmény is, és a tavalyi általában már biztosan kicsi.

Ami most a kasszaszalagra kerül csak egy része annak a tanszer mennyiségnek, amelyre szüksége van 5 gyermeknek, ugyanis Edina és Zsolt nem a nulláról kezdi, mindig van tartalék, így nem is olyan megterhelő az augusztusi vásárlás a családi kasszának.