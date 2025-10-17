Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 29. Szerda Nárcisz napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

A mecseki láthatatlanok + videó

Az 1956-os forradalom leverése után Pécs környékén néhány száz forradalmár felesküdött: akár életük árán is tovább harcolnak Magyarország szabadságáért. A mecseki láthatatlanok + videó
Radar – Életmentő arany a szívnek + videó

Radar – Életmentő arany a szívnek + videó

 Az adásban bemutatott aranybevonatú pacemaker az országban elsőként Pécsett ültettek be betegnek, hogy megmentsék az életét. A különleges szerkezetet Amerikában gyártották. 2025. október 29.
Radar – Két főorvost és egy szociális munkást gyanúsítanak vesztegetés elfogadásával + videó

Radar – Két főorvost és egy szociális munkást gyanúsítanak vesztegetés elfogadásával + videó

 A két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi több százezer ezer forintot kért alapítványi támogatás címén. 2025. október 29.
Radar – Tragédia: a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja volt az áldozata a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek + videó

Radar – Tragédia: a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja volt az áldozata a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek + videó

 A magyar sportvilágot megrázta a hír. Az angyalföldiek sportvezetője hatalmas űrt hagyott maga után, hiszen nemcsak a vezetője, de a támogatója is volt a bokszolóknak. 2025. október 29.
Radar – Jöttem, láttam, átsuhantam, de a lelketekben itt maradtam + videó

Radar – Jöttem, láttam, átsuhantam, de a lelketekben itt maradtam + videó

 "Ők azok a kisbabák, akik még vagy a várandósság alatt, vagy a születésük után egy éven belül halnak meg. És őrájuk emlékezünk ilyenkor." Így beszélt az "átsuhanó babákról" Sevcsik M. Anna, az Élet.érzés Egyesület alapítója. 2025. október 28.
Radar – Levelek gyilkosoktól + videó

Radar – Levelek gyilkosoktól + videó

 A Radarban a Trump című műsor vendége,Tóth Árpád szerepel, aki egy levélköteggel érkezett Jeszenszky Zsolthoz. A levelekben a sorok olyan elítéltektől származnak, akik a legborzasztóbb gyilkosságokat követték el az Egyesült Államokban. 2025. október 28.
Radar – 10 nap is kellhet mire megszokhatjuk az óraátállítást + videó

Radar – 10 nap is kellhet mire megszokhatjuk az óraátállítást + videó

 Vasárnap hajnalban ismét tekertük az órát - egy órával vissza, hiszen kezdetét vette a téli időszámítás. De meddig még? Az Európai Unió már évekkel ezelőtt felvetette az óraátállítás eltörlését, csakhogy a tagállamok nem tudtak megegyezni. 2025. október 27.
Radar – Robbantás Németországban + videó

Radar – Robbantás Németországban + videó

 Egy korszak zárult le a bajorországi Gundremmingenben. Szombat délben, több mint negyven év után, felrobbantották a település két ikonikus hűtőtornyát, amelyek évtizedeken át meghatározták a táj képét. 2025. október 27.
Radar – Dánia nemet mond a közösségi média használatára a fiatalok körében + videó

Radar – Dánia nemet mond a közösségi média használatára a fiatalok körében + videó

 A mai gyerekek már képernyők között nőnek fel – átlagosan napi négy és fél órát töltenek online. De mi történne, ha a kijelző helyett újra egymásra figyelnénk? 2025. október 27.
Radar – Két év fogság után újra szabad + videó

Radar – Két év fogság után újra szabad + videó

 Ez a múlt héten hétfő szabadult Palesztin férfi első reggelét tölti otthon, két év börtön után. A felesége és három gyermeke körében újra a megszokott illatok, ízek és hangok veszik körül. De semmi sem ugyanolyan, mint korábban. 2025. október 27.
Radar – A valóság túltett a filmeken + videó

Radar – A valóság túltett a filmeken + videó

 Ilyesmi tényleg csak a filmekben fordul elő. Nézzék csak ezt a civil mobiltelefonos felvételt, hogy menekülnek Louvre rablói. 2025. október 24.
Radar – Kivágták a filmből L. Simon Lászlót + videó

Radar – Kivágták a filmből L. Simon Lászlót + videó

 A frissen bemutatott mozi a tatárjárás idején játszódik, és azt az izgalmas pillanatot dolgozza fel, amikor Európa jövője egy hajszálon múlott. A magyar történelem egyik legsötétebb évébe, 1242-be repülünk vissza. 2025. október 24.
Radar – A közeljövőben a magyar főváros ismét reflektorfénybe kerülhet, egy Trump-Putyin csúcstalálkozó megszervezése kapcsán + videó

Radar – A közeljövőben a magyar főváros ismét reflektorfénybe kerülhet, egy Trump-Putyin csúcstalálkozó megszervezése kapcsán + videó

 Bár egyenlőre még nincs kitűzve a találkozó időpontja, de továbbra is napirendben van hogy Budapest adhat otthont a legfontosabb békecsúcsnak. 2025. október 24.
Radar – Lemaradtak a meccsről a Fradi szurkolói + videó

Radar – Lemaradtak a meccsről a Fradi szurkolói + videó

 A Fradi szurkolói értetlenül álltak, a helyzet előtt. A sajtóban egymásnak ellentmondásos értesülések jelennek meg az esetről. 2025. október 24.
Elfeledett magyar hősök + videó

Elfeledett magyar hősök + videó

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevői nem akartak hősök vagy mártírok lenni. Hétköznapi életet szerettek volna élni, akár a legtöbb ember. A történelem azonban döntés elé állította őket. 2025. október 23.
A haza megtérő szellemei: hiánypótló kutatás az emigrációba kényszerült művészekről + videó

A nemzet, amely nem felejt: kutatás az emigráns művészekről + videó

 Elveszett magyar zsenik nyomában! A Magyar Művészeti Akadémia kutatása hazahozza a feledésbe merült, emigrációba kényszerült művészeinket. Kattintson a megrázó sorsokért és a hiánypótló felfedezésekért! 2025. október 22.
A büntetés francia módra: Sarkozy elfoglalta luxuslakosztályát a párizsi börtönben + videó

Sarkozy börtönbe vonult: luxuscella várta a volt elnököt + videó

 Luxusbörtönbe vonult Nicolas Sarkozy! A líbiai kampánypénzek miatt elítélt volt francia elnököt magánlakosztály várja Párizsban. A Radar bemutatja a botrány részleteit. Kattintson a videóért! 2025. október 22.
Nincsen más út, használni kell – De hogyan? A magyar válasz az oktatás MI-kihívásaira + videó

A mesterséges intelligencia szerepe a magyar oktatásban + videó

 Veszély vagy lehetőség az MI az oktatásban? A kormány bejelentette: a technológia a magyar tananyaghoz igazodva segíti a diákokat, de a tanár pótolhatatlan. Kattintson az elemzésért! 2025. október 22.
A magyar kormány következetesen kitart a béke mellett - Békemenet + videó

A magyar kormány következetesen kitart a béke mellett - Békemenet + videó

 A Békemenet magyar patrióták nagyszabású, békés felvonulása, ahol az emberek a nemzeti összetartozást és a kormány melletti kiállást ünneplik. Nemzetiszín lobogók, dalok és lelkes tömeg kíséretében ez az esemény sok résztvevő számára a közösség erejének és a hazaszeretetnek az ünnepe. 2025. október 22.
Amikor a gyermekből szörnyeteg lesz: A 103 ezer forintos gyilkosság, amit a 10 éves öccs is végignézett

A fiatalkori bűnözés mélypontja: a 103 ezer forintos gyilkosság + videó

 Sokkoló részletek a 103 ezer forintért elkövetett brutális gyilkosságról. Egy 16 éves fiú ítélete, akinek tettét 10 éves öccse is végignézte. Kattintson a drámai történetért! 2025. október 21.
Már a gyereket sem merem kiengedni – Rettegnek a budai lakosok a vaddisznóktól + videó

Rettegnek a lakók: kutyákat támadnak a budai vaddisznók + videó

 "Már a gyereket sem merem kiengedni" – Rettegnek a lakók a 12. kerületi vaddisznóktól. Kutyákat támadnak, a kondák az utcán sétálnak. A Radar riportja a drámai helyzetről. Kattintson a videóért! 2025. október 21.
Hatalmas robbanás Százhalombattán: Tűz a Mol finomítójában, Kocsis Máté megnyugtatott: az energiaellátás nincs veszélyben

Hatalmas robbanás Százhalombattán: Tűz a Mol finomítójában, Kocsis Máté megnyugtatott: az energiaellátás nincs veszélyben

 Hatalmas robbanás és tűz a Mol százhalombattai finomítójában! A katasztrófavédelem a helyszínen. Kocsis Máté: az ország energiaellátása nincs veszélyben. Kattintson a legfrissebb részletekért! 2025. október 21.
Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam – Gróf Dávid bocsánatot kért, de súlyos eltiltás vár rá + videó

Gróf Dávid drámája: a piros lap, ami a Fradinak is fájni fog + videó

 "Én is apa vagyok, hibáztam" - Gróf Dávid bocsánatot kért, miután ellökött egy labdaszedő gyereket a Fradi-derbin. A Radar elemzése a sportolói felelősségről. Kattintson a videóért! 2025. október 21.
Kifosztották a Louvre-t! Kosaras emelővel vitték el a kincseket + videó

Kifosztották a Louvre-t! Kosaras emelővel vitték el a kincseket + videó

 Kifosztották a Louvre-t! Kosaras emelővel, motoron menekülve raboltak el felbecsülhetetlen értékű ékszereket. Egy koronát elhagytak, ami tízmilliókat ér. Nézze meg a Radar riportját a filmbe illő Louvre-rablásról és a megdöbbentő biztonsági hiányosságokról! 2025. október 20.
Láthatatlan háború: így védik a magyar ATM-eket + videó

Láthatatlan háború: így védik a magyar ATM-eket + videó

 Láthatatlan háború a pénzünkért és az áramunkért! Egy új magyar kiberlabor Veszprémben mutatja be, hogyan védik meg az ATM-eket és erőműveket a támadásoktól. Nézze meg Radar riportját, amely bemutatja a jövő háborújának fegyvereit és az ellenük épített magyar pajzsot! 2025. október 20.
Így védik a magyar eget: látogatás a győri rakétabázison + videó

Így védik a magyar eget: látogatás a győri rakétabázison + videó

 Így védik a magyar eget! Bepillantás a győri légvédelmi rakétaezred high-tech világába. A modern NASAMS rendszerek és a hivatásos katonák a garancia a békénkre. Nézze meg Radar riportját, és ismerje meg a magyar légvédelem hivatásos hőseit és a lenyűgöző technikát, amivel a békénket őrzik! 2025. október 20.
Kínos alku a Fehér Házban: Zelenszkij rakétákért lobbizott, de Trump már a budapesti Putyin-csúcsra készül + videó

Kínos alku a Fehér Házban: Zelenszkij rakétákért lobbizott, de Trump már a budapesti Putyin-csúcsra készül + videó

 Kínos alku a Fehér Házban? Zelenszkij Tomahawkokért könyörgött, de Trump már a budapesti békecsúcsra készül. Egy viselkedéselemző szerint Trump hátrányban van Putyinnal szemben. Nézze meg a Radar riportját, amelyből kiderül, mi zajlott valójában a Fehér Ház zárt ajtajai mögött! 2025. október 20.
Radar – Magyar Művészeti Akadémia az ART Market Budapesten + videó

Radar – Magyar Művészeti Akadémia az ART Market Budapesten + videó

 Budapest ősszel pár napra a kortárs művészet kedvelők találkozó helyévé válik. A Magyar Művészeti akadémia idén először mutatkozik meg az ART Market Budapest projekten belül. 2025. október 17.
Radar – Rózsaszín október – mert minden élet számít + videó

Radar – Rózsaszín október – mert minden élet számít + videó

 Október minden évben rózsaszínbe borul. A Lánchíd, a város ikonikus épületei, sőt, a közösségi médiát ellepő szalagok mind egy közös üzenetet hordoznak: a mellrák elleni küzdelem nemcsak egy hónapig tart, hanem egész évben folytatódik. 2025. október 17.

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Visszatér a közéletbe Varga Judit
2
Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában
3
„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban
4
Nyolc magyar volt a kenyai gép fedélzetén, senki nem élte túl a becsapódást + videó
5
Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó
6
Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó
7
„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól
8
Hankó Balázs: Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró hallgató ösztöndíját + videó
9
300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó
10
Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában
Hír TV

Legfrissebb hírek

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!