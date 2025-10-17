A magyar sportvilágot megrázta a hír. Az angyalföldiek sportvezetője hatalmas űrt hagyott maga után, hiszen nemcsak a vezetője, de a támogatója is volt a bokszolóknak.

A két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi több százezer ezer forintot kért alapítványi támogatás címén.

Az adásban bemutatott aranybevonatú pacemaker az országban elsőként Pécsett ültettek be betegnek, hogy megmentsék az életét. A különleges szerkezetet Amerikában gyártották.

Ez a múlt héten hétfő szabadult Palesztin férfi első reggelét tölti otthon, két év börtön után. A felesége és három gyermeke körében újra a megszokott illatok, ízek és hangok veszik körül. De semmi sem ugyanolyan, mint korábban.

A mai gyerekek már képernyők között nőnek fel – átlagosan napi négy és fél órát töltenek online. De mi történne, ha a kijelző helyett újra egymásra figyelnénk?

Egy korszak zárult le a bajorországi Gundremmingenben. Szombat délben, több mint negyven év után, felrobbantották a település két ikonikus hűtőtornyát, amelyek évtizedeken át meghatározták a táj képét.

Vasárnap hajnalban ismét tekertük az órát - egy órával vissza, hiszen kezdetét vette a téli időszámítás. De meddig még? Az Európai Unió már évekkel ezelőtt felvetette az óraátállítás eltörlését, csakhogy a tagállamok nem tudtak megegyezni.

A Radarban a Trump című műsor vendége,Tóth Árpád szerepel, aki egy levélköteggel érkezett Jeszenszky Zsolthoz. A levelekben a sorok olyan elítéltektől származnak, akik a legborzasztóbb gyilkosságokat követték el az Egyesült Államokban.

"Ők azok a kisbabák, akik még vagy a várandósság alatt, vagy a születésük után egy éven belül halnak meg. És őrájuk emlékezünk ilyenkor." Így beszélt az "átsuhanó babákról" Sevcsik M. Anna, az Élet.érzés Egyesület alapítója.

Elveszett magyar zsenik nyomában! A Magyar Művészeti Akadémia kutatása hazahozza a feledésbe merült, emigrációba kényszerült művészeinket. Kattintson a megrázó sorsokért és a hiánypótló felfedezésekért!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevői nem akartak hősök vagy mártírok lenni. Hétköznapi életet szerettek volna élni, akár a legtöbb ember. A történelem azonban döntés elé állította őket.

A Fradi szurkolói értetlenül álltak, a helyzet előtt. A sajtóban egymásnak ellentmondásos értesülések jelennek meg az esetről.

Bár egyenlőre még nincs kitűzve a találkozó időpontja, de továbbra is napirendben van hogy Budapest adhat otthont a legfontosabb békecsúcsnak.

A frissen bemutatott mozi a tatárjárás idején játszódik, és azt az izgalmas pillanatot dolgozza fel, amikor Európa jövője egy hajszálon múlott. A magyar történelem egyik legsötétebb évébe, 1242-be repülünk vissza.

Ilyesmi tényleg csak a filmekben fordul elő. Nézzék csak ezt a civil mobiltelefonos felvételt, hogy menekülnek Louvre rablói.

