Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójához közeledve idén ismét megemlékezik a Batthyány Alapítvány a Magyar Női Unióval a hősökön túl mindazon nőkről is, akik személyesen vagy közvetetten de szerepet vállaltak a harcokban.

Radar – Jubileumi gazdasági konferencia

A Világgazdaság, vagyis a VG mindig is a magyar és a világgazdaságról, üzleti életről tájékoztatott, most pedig öt és fél évtizedes fennállása alkalmából egész napos, rangos konferenciát rendezett. A hazai gazdasági élet legfontosabb szereplői, jövőbeli 55 feliratéves terveikről is beszéltek.