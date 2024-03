Radar – Szinte mindent hamisítanak + videó

Megosztás itt:

Juhászné Prantner Etelka sajtóreferens, Nemzeti Adó- És Vámhivatal:

"Kollégáim egy Görögországból Szlovákiába tartó kamion rakományát vizsgálták át tüzetesen, és szúrópróbaszerűen kezdték el a csomagokat vizsgálni. Amikor észrevették, hogy a dobozok között vannak olyan kartonok, amik piros ragasztószalaggal vannak megjelölve. Amikor ebből is választottak ki szúrópróbaszerű ellenőrzésre egy-egy ilyen dobozt, akkor kiderült, hogy ebben különböző méretű farmernadrágok vannak. Megkeressük a márkának a jogosulti képviselőjét, aki megállapította, hogy ezek a külső jegyek alkalmasak arra, hogy megtévesszék a vásárlót, és a védjegy tulajdonosa nem járult hozzá ennek a terméknek a forgalmazásához. Mivel megállapították, hogy ezek a nadrágok hamisnak minősülnek, ezért a kollégáim lefoglalták. Több mint 11 ezer darab nadrágról beszélünk, amivel több mint 200 millió forint vagyoni hátrányt okoztak."

A pénzügyőröknek feltűnt, hogy a varrása és a feliratok az egyik legismertebb farmermárka hamisítványai lehetnek. A hamis terméket gyártók csak a nagy hasznot tartják szem előtt, furcsán hangozhat, de gyakorlatilag bármi áron.

A sajtóreferens hozzátette: "A hamis termékekkel több probléma is van. Az egyik az, hogy jogot sértenek, tehát a megsemmisítésük ezért is kötelező. Tehát nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak károkat, hanem akár a vásárlóknak is, hiszen akár egészségügyi kockázatról beszélünk, akár minőségi kockázattal, és nincs hová fordulni, akár garancia problémával. Amire mindenképpen érdemes figyelni, hogy hol értékesítik ezeket a termékeket. Tehát aluljárókban, akár webáruházakban, ott nagyon nehéz utánanézni, hogy tényleg eredeti márkát vásárolunk-e. Mondjuk aluljáróban biztos, hogy nem. Illetve amire még nagyon fontos, és azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni a feliratokra. Nagyon sokszor árulkodó lehet akár egy csomagolás, és feliratokban a helyesírási hibák."

Az egyik ilyen ellenőrzésnél egy budapesti piacon az üzlethelyiségben egy felhevített vasaló volt a bejárat mellett, ahol ezeket a rézkliséket melegítették. Az üzletben ki lehetett választani egy márkanév nélküli terméket, majd ki lehetett hozzá választani, hogy milyen márkanévvel szeretné a kedves vásárló, és ott helyben rányomták ezt a felhevített klisével a márkajelet.

Hamis termékeket megpróbálnak turkálókban, azaz használt ruhakereskedésekben is eladni. A NAV nemrégen egy ilyen üzletet buktatott meg.