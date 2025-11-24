Keresés

Radar

Radar – Szijjártó Péter a Honvéd élén + videó

2025. november 24., hétfő 17:30 | HírTV

Beceneve Szíjjas, hobbija a foci, kedveli a sulit, a haverokat, a sportot és a piros fekete színeket, nem kedveli a a nagyképűséget, a rosszindulatot és a lila színt.

  • Radar – Szijjártó Péter a Honvéd élén + videó

Szokták mondani, hogy az internet nem felejt. Ez a mondat legtöbbször olyankor hangzik el amikor egy cikis kép vagy felvétel kerül elő valakinek a múltból. Jelen esetben nem tudjuk, hogy mit gondol a Külgazdasági és Külügyminiszter az internetet bejáró gyerekszobájáról készült fényképről, azt azonban biztosan alátámasztja a kép, hogy az új tisztségében bemutatkozó Szijjártó Péter nem a levegőbe beszél amikor azt mondja gyermekkora óta Honvéd szurkoló.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Radar – A zéró tolerancia mindenkit véd + videó

Radar – A zéró tolerancia mindenkit véd + videó

 A Mathias Corvinus collegium idei őszi nemzetközi csúcskonferenciája a globális drogjárvány sürgető problémáját járta körül. A szakpolitikai megközelítés mellett, felmerültek a kábítószer fogyasztás tudományos, és társadalmi vonatkozásai is.
