Radar – Szijjártó Péter a Honvéd élén + videó

Megosztás itt:

Szokták mondani, hogy az internet nem felejt. Ez a mondat legtöbbször olyankor hangzik el amikor egy cikis kép vagy felvétel kerül elő valakinek a múltból. Jelen esetben nem tudjuk, hogy mit gondol a Külgazdasági és Külügyminiszter az internetet bejáró gyerekszobájáról készült fényképről, azt azonban biztosan alátámasztja a kép, hogy az új tisztségében bemutatkozó Szijjártó Péter nem a levegőbe beszél amikor azt mondja gyermekkora óta Honvéd szurkoló.