Radar – Szeptember 11 - az emlékezés napja + videó

Megosztás itt:

Szeptember 11-én reggel milliók indultak munkába New Yorkban. A Világkereskedelmi Központ ikertornyaiban több mint 15 ezren tartózkodtak, amikor 8 óra 46 perckor az American Airlines 11-es járata becsapódott az Északi toronyba. Sokan először balesetre gyanakodtak – ám a valóság hamarosan világossá vált.

9 óra 3 perckor a United Airlines 175-ös járata a Déli toronyba ütközött, és a világ szeme láttára kiderült: az Egyesült Államokat összehangolt terrortámadás érte.

A percek múlásával újabb hírek érkeztek: a Pentagon lángokban állt, egy negyedik gép pedig Pennsylvaniában zuhant le. Nem sokkal később a két torony, a New York-i skyline szimbóluma, egymás után porrá omlott.

Azon a napon közel 3000 ember vesztette életét, több mint 90 országból. Közöttük voltak irodai dolgozók, turisták, légikísérők, pilóták és a mentésre siető tűzoltók, rendőrök, mentősök.