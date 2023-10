Radar - Szélsőséges indulatok világszerte

Megosztás itt:

Akik tüntetnek, azoknak a döntő része nem palesztin, hanem a jelentősebb részük migrációs hátterű fiatal.. Másrészről pedig az is egy nagyon fontos és figyelemreméltó dolog, hogy mintegy varázsütésre ezeken a nyugat-európai és észak-amerikai tüntetéseken, hogy, hogy nem mindenkinél palesztin zászló van, rengeteg palesztin zászló. Tehát, ez jól látható, mivel Palesztina kérdése az elmúlt 10-15 évben, az arab világban is és Európában is lekerült a figyelem középpontjából. Az, hogy most palesztin zászló van a tüntetőknél, az én számomra ez teljesen egyértelműen mutatja, hogy erre is felkészültek, csak úgy, mint az izraeli támadásra - mutatott rá Horváth József.

Teljes beszélgetés: