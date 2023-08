Radar - Szárazsággal küzdenek Indonéziában

Megosztás itt:

Az elmúlt két hónapban a kézzel ásott gödrök voltak az egyetlen vízforrásai a helyieknek az indonéziai Közép-Jáva tartománybeli "Káránányárban". Az alig több, mint 5000 lakosú faluban április óta nagyon kevés eső esett, ami miatt néhány értékes terményüket, például a kukoricát nem tudták betakarítani.

Az indonéziai meteorológiai szolgálat szerint a körzet 22 falujában már a májustól szeptemberig tartó száraz évszak beköszönte előtt is súlyos volt a helyzet. Az idei aszály miatt a helyiek nem tudtak hozzáférni a hagyományos öntözési formákhoz, azaz a falvakban található kutakhoz.

Most nincs más választása a lakóknak, akár 8 kilométert is meg kell tenniük, hogy a napi szükségletek kielégítéséhez elég vízhez jussanak a folyó medrében ásva.

A közép-jávai meteorológiai intézet az El-Ninót tette felelőssé a legutóbbi aszály katalizátoraként, és arról számolt be, hogy a lakosság 63 százalékát érintette. Az El-Ninó egy természeti jelenség, amely nem csak a világ számos részén járul hozzá a magasabb hőmérséklethez, de trópusi ciklonokat is okoz a Csendes-óceánon, és növeli az esőzéseket és az árvízveszélyt is.