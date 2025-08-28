Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 28. Csütörtök Ágoston napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar - Szagmunkások a reptéren + videó

2025. augusztus 28., csütörtök 18:15 | Hír TV

A Radar stábja a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren járt, ahol testközelből figyelhettük meg, hogyan dolgozik a NAV egyik bankjegy- és dohánykereső kutyája. Legyen szó egy szálról vagy egy egész bőröndnyi cigarettáról, Niki előtt semmi sem maradt rejtve.

  • Radar - Szagmunkások a reptéren + videó

További híreink

Erre senki sem számított: nagy bejelentést tett Megyeri Csilla

Láncreakció: Megdöbbentő lépésre készülhetnek Ukrajnában + videó

Vonat elé vetette magát a kislányát gyászoló futballsztár, dalt írtak róla

Meloni szerint az Európai Unió geopolitikai jelentéktelenségre van ítélve

Ezeket a magokat vesd el most a veteményben, egész ősszel lesz friss zöldséged

Szoboszlai szív Wirtz miatt, de többet ér ennél – legendák támadják a Liverpoolt

Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó

Folytatódik a botrány az akciós országtorták miatt: megszólalt a Lidl, íme a válaszuk

Felvétel szivárgott ki: jön a Tisza-adó, ha hatalomra kerül Magyar Péter

További híreink

Felvétel szivárgott ki: jön a Tisza-adó, ha hatalomra kerül Magyar Péter

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gyászba borult az Egyesült Államok
2
Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra
3
Szexbotrány és drogok: Örömlányokkal bukott meg egy magyar multi teljes vezetése!
4
Válogatás nélkül gyilkoltak és rángatták el a nőket, gyerekeket Nigériában
5
Brutális pofon a tanároknak? Így sújtaná őket a Tisza-csomag
6
Kijevben sokan meghaltak és megsebesültek az Ukrajnát ért újabb tömeges légicsapásban
7
Felvétel szivárgott ki: jön a Tisza-adó, ha hatalomra kerül Magyar Péter
8
Kijev terrortámadása az EU ellen?
9
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó
10
Sorosék hazugsággal vádolják az amerikai elnököt + videó

Legfrissebb híreink

Radar - Lendületben a Paks2 projekt + videó

Radar - Lendületben a Paks2 projekt + videó

Az amerikai kormány feloldotta a szankciókat, így ismét megnyílt az út a paksi bővítés előtt. Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Radar - Tanszersegély + videó

Radar - Tanszersegély + videó

 ár tizennegyedik éve, hogy az Ökumenikus segélyszervezet gyűjtést szervez, hogy a legnehezebb körülmények között élő kisgyermekes családok terheit csökkentse.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!