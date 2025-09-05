Keresés

Radar - Stábunk 24 órán keresztül kísérte a NAV pénzügyőreit + videó

2025. szeptember 05., péntek 18:00 | Hír TV

Elkísértük a NAV pénzügyőreit nagyszabású akcióra, ahol hamisított árukat és csempész cigarettákat kerestek. Első állomásunk egy röntgenes kamionos ellenőrzés volt Hegyeshalomnál.

  • Radar - Stábunk 24 órán keresztül kísérte a NAV pénzügyőreit + videó

 A háború árnyékában sorra születnek a döntések a fegyverbeszerzésekről és az új hadiipari beruházásokról. Az orosz-ukrán konfliktus alapjaiban rajzolta át a kontinens védelmi térképét. Az unió és a nemzeti kormányok már nem csupán diplomáciai szinten, hanem hadiipar megerősítésével és korszerű fegyverek vásárlásával reagál a kialakult helyzetre.

