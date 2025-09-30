Radar – Sportos ország, erős nemzet + videó

Megosztás itt:

A Honvédnál azonban nemcsak ezen a napon, hanem az év többi részében is a családok és a gyerekek állnak a középpontban.

Gergely István, ügyvezető elnök, Budapest Honvéd: "Olyan programokat tudunk a támogatásnak köszönhetően üzemeltetni, mint az iskola a Honvédban programon. 8 általános iskola 50 osztályát, közel 1500 gyerekét fogadjuk ide ki kihelyezett testnevelési órákra és egyeztetve az intézményvezetőkkel. Sajnos nem tudnák ezt megvalósítani. Nincsen olyan létesítményük, olyan eszközük és olyan szakmai tudás a birtokukban, aminek köszönhetően ezt meg tudnák valósítani. Ezek mindig nem honvédosok, mindig nem versenysportolók."

A program nemcsak a nagyobbakra koncentrál: a Honvéd már az óvodás korosztályt is igyekszik megszólítani és megmutatni nekik, mit adhat a sport.