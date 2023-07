Radar - Sorban dőlnek a melegrekordok

Megosztás itt:

A hőhullám, amely a Gázai övezetben 38 Celsius-fok fölé emelte a hőmérsékletet, súlyosbította az egyébként is áramhiánnyal küzdő lakosságot. Hűsölni szinte sehol sem tudnak. Az áramellátás akár tizenkét órára is szünetelhet naponta, az Izraeltől és a térséget kormányzó Hamásztól a csaknem két és fél milliós lakosság csupán töredékét kapja a szükséges energiának.

Eközben a Kínában található Csungking városban 127 hűtőházat állítottak fel a pályaudvarokon, amelyek légkondícionálóval, ingyenes vízzel és hőguta elleni gyógyszerekkel is fel vannak szerelve. A hőmérséklet most 37 Celsius fok, de további emelkedésre számítanak. A térséget óriási szárazság, erdőtüzek is pusztították az elmúlt nyáron, így a hatóságok most igyekeznek felkészülni rá.

Az erdőtüzek most épp számos európai országban okoznak óriási károkat. Többek között Görögországban is lakóházak és autók váltak a tűz martalékává az Athén környéki tüzekben. Több települést kiürítettek, ráadásul további hőhullámra figyelmeztetnek a meteorológusok. A helyiek teljesen kétségbe estek.

