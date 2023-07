Radar - Sétálóutcát csináltak a határból

Március 1-től zárták le az Ágfalva Somfalva közötti határszakaszt útjavítási munkálatokra hivatkozva, azóta az itt átkelő autósok nem tudják használni a kishatárt. Most az aszfaltból kiálló oszlopok messziről jelzik: állj, ne tovább! Határátkelés csak matricával.

A határátkelőt rendszeresen használóknak több problémájuk is van az új rendszerrel és a formanyomtatvánnyal, amit ki kell az igénylésnél tölteni.

Elméletileg csak Ágfalva és Somfalva, valamint a szomszédos Darufalva, Sopronkertes és Lépesfalva lakói kaphatják meg a különleges engedélyt.

„Három hónapot jelentettek be hivatalosan, ez a sajtóban is megjelent: március, április, május. Május végéntől már működnie kéne. Most vagyunk július 4-én és semmi nem működik. Annyit látunk természetesen, hogy mondjuk a három és fél tonnás úton 20 tonnás traktorok közlekedhetnek, mert ők valahogy hozzá jutottak ahhoz, hogy leeresztettrék nekik a pollereket és át tudtak menni, ilyen óriási bálákkal”