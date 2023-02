Radar - Segítség a határon innen és túl

Radar - Ha hazamenne, egyből besoroznák

Teljesen kifordult a kárpátaljai magyarság jövőképe egy évvel ezelőtt, amikor Ukrajna orosz tűz alá került. Így történt Darics Péterrel is, aki azóta nem tudott hazalátogatni családjához. Az otthon maradtak hétköznapjairól azonban első kézből értesül. Hogy hogyan éli meg egy kárpátaljai fiú a háborút Magyarországon? Azt most nekünk is elmesélte.

2023. február 24.