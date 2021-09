Radar: Saját hatnapos csecsemőjét élesztette újra egy anyuka nemrég Budapesten

Megosztás itt:

Főbb témáinkról röviden:

Beszélő állatok

Kifelé a vízből! Ezt mondogatta egy fehér bálna angolul California partjainál, egy franciaországi vizipark delfinje pedig Helló-val köszön. De nem kell ilyen messzire mennünk, itt Magyarországon is hallhatjuk, ahogy egy közönséges holló férfihangon köszönget saját magának. Vajon csak véletlen egybecsengésekről, automatikus hangutánzásokról van szó, vagy ezek az okos állatok esetleg értik is. amit mondanak - ennek jártunk most utána.

Félbevágott autó az utcán

Kibontották, mint egy konzervet. Valahogy így lehet a leginkább elképzelni azt az autót, amit hosszában vágtak ketté egy budaörsi szerelőműhelyben. De nem valami öncélú vandalizmusról van ám szó. Gondos mérnöki munkával metszették át a karosszériát, úgy, hogy az autó utána működőképes maradt, sőt még a forgalomba is kigördült. Hogy mire volt jó ez az egész, az a Hír TV mobilitási magazinjának, a Start Stopnak a felvételeiből kiderült.

Veszélyes TikTok kihívások

Kis híján belehalt egy kilenc éves skót kisfiú egy őrült, úgynevezett TikTok kihívásba. A 20 év alatti fiatalok között legnépszerűbb videós közösségi platformon egymást érik ezek a kihívások, amelyeket aztán igyekeznek leutánozni, videóra venni és ugyancsak közzé tenni a gyerekek.

Ezek az értelmetlen, sokszor fájdalommal, de legalábbis kellemetlenséggel járó tettek, mint például az őrölt fahéj evés, a felgyújtott frizura, vagy a mosószeres kapszula lenyelése sok tragédiával járt már eddig is, és úgy tűnik, nincs megállás...

Ferencváros az Európa-Liga csoportkörében

18:45 perctől a Leverkusen vendégeként kezdheti meg az Európa Liga csoportkörét a Ferencváros. Sorozatban harmadik évben jutott el valamelyik európai kupasorozat csoportkörébe a Fradi, amely egyedülálló siker. A magyar bajnok a német csapaton kívül a Real Betisszel és a Celtic Glasgow-val küzd majd meg az Európa Ligában.

Baba újraélesztés

Saját hatnapos csecsemőjét élesztette újra egy anyuka nemrég Budapesten. A híradások szerint a mentőszolgálat ügyeletese telefonon instruálta a nőt, hogy mit tegyen a gyermekkel, akinek nem volt pulzusa. Az anyuka elképesztő lélekjelenlétének köszönhetően megmentette a kicsit. Egy ilyen piciny testet szívmasszázsban részesíteni egészen máshogy kell, mint egy felnőttet. Ez azonban ma már egyre több helyen megtanulható, sőt ajánlják is, hogy a várandós kismamák végezzenek el egy baba elsősegély tanfolyamot.

Tóth Gabi összetört

Tóth Gabi kiborult. Az énekesnő vasárnap Ferenc pápa előtt lépett fel, ám élete legnagyobb élményének mégsem tudott maradéktalanul örülni, hiszen rengeteg támadás érte emiatt. Az utóbbi hetekben, a kritikák kereszttüzébe került, belebetegedett a támadásokba. Ezekre végül egy Blikknek adott exkluzív interjúban reagált.

A műsor házigazdája: Budai Ivett