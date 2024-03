Radar: Robotjárőr segíti az ember munkáját + videó

Megosztás itt:

Hajós István, biztonsági- és robotikai szakértő, ügyvezető, Bastion Group:

"Ezen a területen a robotizáció abszolút gyermekcipőben jár. Mi vagyunk az első cég, akik komolyabban tesztelik és próbálgatják ezeket a szerkezeteket. Hogy hogyan lehet erre a piacra, ezekre a területekre integrálni. Nagyon kezdetlegesen használható még, hiszen nagyon sok a gyermek hibája ezeknek a robotoknak még. De több olyan feladat is van, például a járőrözés vagy a beléptetés, amit robotizálni tudunk, tehát egy robottal kiváltható ezeknek a munkafolyamatoknak az elvégzése.

Azt gondolom, hogy egymás mellett működhet a kettő. Ezek nem sci-fi filmekből vett jelenetek és azt gondolom, hogy nem itt tart a technológia, hogy teljesen önállóan gondolkodnak cselekszenek ezek a robotok. Ők be vannak programozva és azt a feladatot hajtják végre, amire mi megtanítjuk őket és beléjük programozzuk. Illetve azt se felejtsük el, hogy ezeknek a robotoknak az előállításával egy új iparág alakul. Tehát ezeknek a robotoknak az alkatrészeit le kell gyártani, azt utána össze kell szerelni, le kell programozni, el kell szállítani. És amikor szolgálatba áll egyébként nekik ugyanúgy kell alkatrész, ugyanúgy kell műszakilag őket szervizelni, support kell mögé, tehát egy komplett iparágat hoz létre, amivel rengeteg munkahelyet is teremt."

Az új stílusú recepciós, járőröző robot például egy 4-5- fős biztonsági szolgálatban dolgozva, ki tudja váltani egy élő ember munkáját. A fő kérdés természetesen az, hogy teljesen kiválthatják-e a robotok a humán erőforrást.

A cég egy robot kutyát is fejlesztett, amely érzékelőkkel felszerelve tökéletesen képes ellátni a járőrözést és riasztani az őrséget. De ennél fontosabb funkciói is vannak, amelyek a veszélyes területen dolgozó szakemberek életét is megmenthetik.

A szakember hozzátette: "Hőálló robotkutya, amit be lehet küldeni olyan épületekbe, ahol tűz előtt vagy tűz után ki kell menteni embereket és képes arra a hőkamerája segítségével, hogy felkutassa az esetleges túlélőket. Nyilván a több száz fokos lángokba ő sem tud bemenni, mert egy bizonyos szintig hőálló csak, de akkor is már nagy segítséget tud a túlélőkutatásban nyújtani tűzoltóknak például. Egy másik fontos szerepe a robotkutyának, hogy például épületekbe történő behatolásnál, kommandós akcióknál nagyon hasznos lehet, ha az ajtóban a tűzvonalban ő áll és amikor az az ajtó kinyílik ő mutatja a kameraképet a rendőrnek, hogy éppen mit csinál az elkövető."

A fórumon találkoztunk egy robbanóanyag kereső kutyával Donival is, akit volt lehetőségünk letesztelni. Az eldugott de természetesen nem élesített robbanóanyagot kellett megtalálnia, amit sikeresen meg is talált és fekvéssel jelzett a gazdájának. Doni most 6 éves és 2 éves kora óta folyamatosan képzik.

Dajka József, EDD Team Leader, Varius Global Zrt.: "Vele nagyon könnyű dolgozni, nagyon jó a munkamorálja, mivel ő ha el van rakva akkor pihen, ha elővesszük, akkor ő pedig dolgozik. Tehát nincs olyan, hogy neki van köztes, ő kissé ilyen munkamániás. És élesben neki nem volt még hibája szerencsére, nagyon megbízható, nagyon pontos jelzései vannak. Ő mindig törekszik a tökéletességre, nekünk kell még hozzá sokszor felnőni."

Természetesen azt is megkérdeztük, hogy Doni munkáját képes lenne-e egy robot elvégezni.

Dajka József hozzátette: "Vannak már robbanóanyag nyom felderítő eszközök. Nekünk is van a cégnél. Viszont az ügye csak úgy tud mintát venni, ha valahonnan dörzsöléssel veszel mintát. Magát a levegőt nem tudja még átforgatni, ehhez a civil szektorban még nincsen megfelelő eszköz. Egyelőre ilyen szempontból a kutya az még pótolhatatlan és van olyan áru ügy a légi közlekedésben, aminek a természeténél vagy méreténél fogva mindenképpen a kutyát kell alkalmazni az átvizsgáláshoz."

A XIV. Biztonsági Fórumon a szakmai legújabb újításait mutatták be. A szektor több szegmensében hatalmas segítséget jelentenek a robotok és az állatok is, akik hatékonyabbá és sikeresebbé tehetik a munkavégzést, ezáltal a fő célt a biztonságos életet.