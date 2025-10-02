Radar – Robbanás és tűz Münchenben + videó

Megosztás itt:

A tűzoltóságot hajnalban riasztották. A helyszínen azonban kiderült: nem egy, hanem több tűzfészekkel kellett megküzdeniük.

A rendőrség szerint a lakóházat szándékosan gyújtották fel egy családi viszály során. Egy ember meghalt, egy másik eltűnt. A különleges egységeknek az épületben csapdákat kellett hatástalanítaniuk.

Az Oktoberfest végül este fél hatkor újra megnyitotta kapuit, miután a rendőrség nem talált gyanús tárgyat a fesztivál területén. Több száz vendég várta a nyitást, majd rohant be, amikor a kapukat ismét kinyitották. A hatóságok közölték: a bombafenyegetést egy gyanúsított levelében találták, aki ellen gyújtogatás miatt is eljárás indult.