Radar - Robban az ingatlanpiac: mindenki saját lakást akar + videó

Rekordhosszúságú, tízéves gázkereskedelmi megállapodást írt alá az MVM CEEnergy Zrt. és a Shell Energy Europe Limited. A 2026-tól induló szerződés évente 200 millió köbméter földgáz szállítását biztosítja, új szintre emelve Magyarország energiabiztonságát és a Shell közép-európai szerepét.
A cigaretta csempészés, egyre kevesebbszer fordul elő, azonban a hamisított dohánytermékek komoly gondot okoznak az egészségügynek és a gazdaságnak is. A NAV a legmodernebb eszközökkel küzd az új és egyre növekvő illegális tendenciával.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ma már számtalan internetes weboldalról lehet rendelni különféle csodaszernek nevezett, ismeretlen eredetű étrendkiegészítőket, fogyasztószereket, potencianövelőket, amelyek veszélyesek lehetnek, ugyanis tartalmazhatnak illegális gyógyszerhatóanyagot is.
Idén is képviselte hazánkat magyar gimnazista a világ egyik legnagyobb jégtörő hajóján tartott a Tudás jégtörője expedíción. Dezsér Enikő 15 évesen nyerte meg azt a versenyt, aminek főnyereménye egy hajókirándulás volt az Északi-sarkra.