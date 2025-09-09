Radar - Robban az ingatlanpiac: mindenki saját lakást akar + videó

Rekordhosszúságú, tízéves gázkereskedelmi megállapodást írt alá az MVM CEEnergy Zrt. és a Shell Energy Europe Limited. A 2026-tól induló szerződés évente 200 millió köbméter földgáz szállítását biztosítja, új szintre emelve Magyarország energiabiztonságát és a Shell közép-európai szerepét.

Radar - Harc az illegális dohányárú ellen + videó

A cigaretta csempészés, egyre kevesebbszer fordul elő, azonban a hamisított dohánytermékek komoly gondot okoznak az egészségügynek és a gazdaságnak is. A NAV a legmodernebb eszközökkel küzd az új és egyre növekvő illegális tendenciával.