Radar – Reménytelen küzdelem + videó

2022. június 27-én délelőtt fél 10-kor a Budapest VI. kerület Jókai utcai 1. szám alatt lévő négyemeletes társasháznak az építési munkálatai során tetőtér beépítésre került volna sor, ott az Attika fal, ez egy díszfal leomlott, magával sodort több erkélyt az épületről, és az összes törmelék lezuhant az utca szintjére, és az ott parkoló személygépkocsiban, 8 személygépkocsiban rongálódási kár keletkezett, illetve sajnos gyalogos is elhaladt. Négy személy megsérült az omlás következtében. Hármójuk 8 napon belül gyógyuló sérülést és egy személy pedig olyan életveszélyes sérülést szenvedett, hogy neki maradandó fogyatékosság is megállapításra került az eset következtében.