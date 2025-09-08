Radar - Remek minőségű az idei búza + videó

A titok az időjárásban rejlik, de a jó minőségű liszt előállításához elengedhetetlen a szakértelem és a technológia fejlődése. Stábunk a Kunszentmiklósi malomban járt, ahol kiderült, hogyan dolgozzák fel az idei aratást, hogy prémium liszt kerüljön a boltok polcaira!
Képzeld el a kórházi ágyban nem a régi menü vár, hanem friss, helyi alapanyagokból készült, színes, tápláló étel, ami erőt ad és mosolyra fakaszt! 2025-ben Magyarországon ez valósággá válik! Takács Péter egészségügyi államtitkár az Indexnek adott interjújában bejelentette, a kórházi étkeztetés teljesen megújul, hogy a betegek végre minőségi, finom és egészséges ételeket kapjanak.
Kiemelkedő nézettséget ért el a Hír TV a vasárnapi kötcsei közvetítéssel, ezzel maga mögé utasította a többi hírcsatornát. A Kötcse 2025 című műsorunk és a miniszterelnök beszéde több, mint félmillió nézőt ért el.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Legfrissebb információk szerint 17 halálos áldozata volt a balesetnek, a sérültek száma pedig meghaladja a 20 főt is. A portugál kormány nemzeti gyásznapot rendelt el, a hatóságok vizsgálják a baleset okait.
A háború árnyékában sorra születnek a döntések a fegyverbeszerzésekről és az új hadiipari beruházásokról. Az orosz-ukrán konfliktus alapjaiban rajzolta át a kontinens védelmi térképét. Az unió és a nemzeti kormányok már nem csupán diplomáciai szinten, hanem hadiipar megerősítésével és korszerű fegyverek vásárlásával reagál a kialakult helyzetre.