Radar - Remek minőségű az idei búza + videó

Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó

Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó

Kiemelkedő nézettséget ért el a Hír TV a vasárnapi kötcsei közvetítéssel, ezzel maga mögé utasította a többi hírcsatornát. A Kötcse 2025 című műsorunk és a miniszterelnök beszéde több, mint félmillió nézőt ért el.

Képzeld el a kórházi ágyban nem a régi menü vár, hanem friss, helyi alapanyagokból készült, színes, tápláló étel, ami erőt ad és mosolyra fakaszt! 2025-ben Magyarországon ez valósággá válik! Takács Péter egészségügyi államtitkár az Indexnek adott interjújában bejelentette, a kórházi étkeztetés teljesen megújul, hogy a betegek végre minőségi, finom és egészséges ételeket kapjanak.

