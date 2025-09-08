Radar - Remek minőségű az idei búza + videó

Keresés

Radar - Remek minőségű az idei búza

2025. szeptember 08., hétfő 18:00 | Hír TV

A titok az időjárásban rejlik, de a jó minőségű liszt előállításához elengedhetetlen a szakértelem és a technológia fejlődése. Stábunk a Kunszentmiklósi malomban járt, ahol kiderült, hogyan dolgozzák fel az idei aratást, hogy prémium liszt kerüljön a boltok polcaira!

