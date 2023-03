Radar - Radar - Aranylakodalom a Játékszínben

Megosztás itt:

Bár alig 4 évvel ezelőtt, 2019 májusában volt a legénybúcsú bemutatója a Játékszínben, úgy néz ki ott máshogy telik az idő és máris eljutottunk az Aranylakodalomig. A darab Bank Tamás felkérésére készült eredetileg folytatásként, de önálló történetként is megáll. Nagy Sándor mellett a másik főszerepet ismét Szente Vajk játssza, aki egyben a rendezője is a darabnak.

Az író-rendező-színész Szente Vajk újabb történetében ismét hihetetlen helyzetekbe keveredik a két jól ismert, szeretnivalóan mulatságos hőse. Simont és Alexet megint bomba nők és sármos férfiak veszik körül, bár most sem tudni, ki kinek a kicsodája – ám a végére megint minden elrendeződik. Vagy mégsem?

Az Aranylakodalom főszereplői azonosak a Legénybúcsúban megismert két figurával és velük együtt néhány szintén ismert karakter is megjelenik. A főbb szerepeket Szente Vajk és Nagy Sándor mellett Szerednyey Béla,Csonka András és Náray Erika játssza. Találkozhatunk a Játékszínbe visszatérő Gubik Petrával , de például a most debütáló Kárpáti Rebeka is színpadra lép.