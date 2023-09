Radar - Pusztító természeti katasztrófák

Megosztás itt:

2023. február 6-án hajnalban 7.8-as erősségű földrengés rázta meg Törökország déli részét és Szíria Északnyugati részét. Az utóbbi 200 év legerősebb törökországi földrengését több erős utórengés is követte. Több ezer épület omlott össze. Közel 60 ezren vesztették életüket, százezrek sebesültek meg és maradtak otthon nélkül.

Európa északi és középső részén az özönvízszerű esőzések és ennek következtében az árvizek okoztak gondot. Svédországban, Horvátországban, Szlovéniában is villámárvizek és földcsuszamlások pusztítottak.

Olaszországban idén májusban az elmúlt 100 év legnagyobb áradása kényszerítette térdre az országot. A becslések szerint több milliárd eurós kárt okozott a szélsőséges kritikus időjárás. Észak-Olaszország öt megyéje teljesen víz alá került.

Több száz útszakasz lett elzárva a világtól és több mint kétszázkilencven földcsuszamlásról számolnak be a híradások. Több mint 40 település került víz alá 21 folyó lépett ki medréből több ponton is. Óriási pusztítást okozott az áradás, a víz nyomában sártenger maradt. 36 ezren kényszerültek elhagyni otthonaikat. A természeti csapás 14 ember életét követelte.

A víz pusztítása mellett hatalmas erdőtüzek okoztak és okoznak még most is károkat szerte a világban. Kanadában több tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát. A Hawaii szigetén tomboló tűzvész az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb természeti csapása volt, ami szinte teljesen elpusztította Lahaina történelmi városát. Több mint 100 ember halt meg és több mint 1000 embert még keresnek, de a mentési munkálatok lassan befejeződnek. A tűz a becslések szerint több mint 2700 épületet károsított vagy semmisített meg, és olyan mérgező környezet hívott életre, ami még a vízminőséget is befolyásolta. Ugyanakkor a tűz keletkezésének okát továbbra sem tudni.

Európa-szerte is lángolnak az erdők. Spanyolországban, Portugáliában, Horvátországban. Sokaknak mindenét felemésztette a pusztítás.

Az Európai Unió történetének legnagyobb tűzvész katasztrófája sújtotta idén Görögországot. Több száz tűzoltó, helikopterek és repülőgépek küzdöttek a lángokkal. A hónapokig tomboló erődtüzek több tucat áldozatot szedtek. A görög hatóságok szerint egyes helyeken szándékos gyújtogatás történt. A tűzvész még mindig pusztít.

Néhány napja óránkénti 200 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel érkezett az Idalia hurrikán Florida partjaihoz. Az idei hurrikánszezon első nagyobb erejű vihara lakóházakat tépett szét, utakat tett járhatatlanná, számtalan fát kidöntött, melynek következtében egy ember életét vesztette.