Radar – Politikai zavargások Klein Dávidék expedícióján + videó

Klein Dávid és Nagy Márton az Eseményhorizont projekt keretein belül indult el, amelynek célja, hogy pár éven belül, az eddigi expedíciók tapasztalataira építve összeálljon egy négyfős csapat, akik képesek befejezni a Himalája Koronája kihívást. A megmérettetés célja, hogy a Föld mind a 14 nyolcezer méter feletti hegycsúcsára eljusson magyar hegymászó.

A mostani expedíció a nepáli zavargások, tüntetések miatt viszont megrekedt. A páros biztosan Pokharában marad pár napig. Sikerült elkapnunk őket pár mondat erejéig.