Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar – Politikai zavargások Klein Dávidék expedícióján + videó

2025. szeptember 11., csütörtök 17:30 | HírTV

Klein Dávid és Nagy Márton mostani expedíciója a nepáli zavargások, tüntetések miatt viszont megrekedt. A páros biztosan Pokharában marad pár napig. Sikerült elkapnunk őket pár mondat erejéig.

  • Radar – Politikai zavargások Klein Dávidék expedícióján + videó

Klein Dávid és Nagy Márton az Eseményhorizont projekt keretein belül indult el, amelynek célja, hogy pár éven belül, az eddigi expedíciók tapasztalataira építve összeálljon egy négyfős csapat, akik képesek befejezni a Himalája Koronája kihívást. A megmérettetés célja, hogy a Föld mind a 14 nyolcezer méter feletti hegycsúcsára eljusson magyar hegymászó.

A mostani expedíció a nepáli zavargások, tüntetések miatt viszont megrekedt. A páros biztosan Pokharában marad pár napig. Sikerült elkapnunk őket pár mondat erejéig.

 

További híreink

A fél ország vízben áll, de ez még nem minden

Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság elnöke ellen + videó

Hoppá: Nem akárkinél járt Tóth Gabi - Fotók

Újabb hírek érkeztek Charlie Kirk gyilkosával kapcsolatban

40 kg fogyás: különleges fogyókúrával szabadult meg a feleslegtől Adele

Nagy Ervin beütötte az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Csütörtöki sportműsor: Szeged–Wisla Plock a férfi kézi BL-ben

Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó

További híreink

Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó

Orbán Viktor – Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lelőtték Charlie Kirk amerikai véleményvezért, Donald Trump támogatóját
2
Orbán Viktor: Ez így nem mehet tovább + videó
3
Felfoghatatlan tragédia – Belehalt sérülésébe Charlie Kirk aktivista, Donald Trump támogatója
4
Minden szem Londonon – Hosszú idő után találkozott egymással Harry herceg és III. Károly
5
Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks2 atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot
6
Izrael kemény hangú felszólítást intézett Katarhoz
7
24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja
8
Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen
9
Óriási rasszista botrány árnyékolja be a győri győzelmet
10
Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak

Legfrissebb híreink

Trump, Fico, Babis – a patrióták elleni merénylethullám tombol

Trump, Fico, Babis – a patrióták elleni merénylethullám tombol

 Fegyverropogás kampánybeszédeken, bottal való támadások, életveszélyes lövések – miért válnak a konzervatív vezetők a szélsőségesek célpontjaivá? Charlie Kirk tragédiája rázta meg a világot: a 31 éves aktivista egyetemista közönsége előtt halt meg. De vajon mi köti össze Trumpot, Ficót és a többieket? Olvass tovább a sokkoló részletekért, és tudd meg, miért forrong a politikai világ!

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!