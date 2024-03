Radar - Petőfi utazásai során is a szabadságot hirdette + videó

Megosztás itt:

Palócföld a mai napig híres a mélyen gyökerező népi kultúrájáról. Az ott élő emberek számára fontos, hogy most is továbbörökítsék a hagyományokat. Öltözködésük a palóc népviselet díszes és csodás darabjai a világ minden részéből érkezők számára különleges látványt jelentenek. Vannak olyan települések, ahol az idősebbek még most is hétköznapi ruházatként viselik a sok helyen már csak emlékként őrzött darabokat.

Petőfi Sándor többször járt errefelé. Úti feljegyzéseiben leírja, hogy az 1845-ös barangolása során, amikor Losoncról Balassagyarmat felé haladt, megtalálta a legszebb főkötőt, amin elcsodálkozott és azt mondta: ha megnősül, innen fog hozatni fejkötőt a feleségének.

A költő úti jegyzeteiben többször említi a palóc embereket, és a felvidéket mint Magyarország egyik legjobb, legszebb részét. Talán ezért is gondolt úgy, hogy még egyszer visszatér. Balassagyarmaton, a vármegye központjában 1845-ben, és 1847-ben is járt. Ezek az útjai baráti látogatások voltak, találkozott például a népi-nemzeti irodalmi irányzat egyik ismert képviselőjével, Tompa Mihállyal is, de főként a mindennapi élet forgatagát kereste.