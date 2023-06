Radar - Palóc kultúra

Kurindás Anett mintegy egy éve, a háború elől menekült Hatvanba. A pedagógusként is dolgozó lánnyal hitről, művészetről és arról is beszélgettünk, hogyan igyekszik az iskolában tanuló ukrán gyerekeknek lelki támaszt nyújtani.

Radar - Komplex pszihiátriai gyógyítás

Mágneses stimulációval is tudják már kezelni a depressziós betegeket Magyarországon is. Az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetében, a művészetterápiás osztály mellett megnézhettünk egy Európai Uniós pályázattal elnyert gépet, amit kolléganőnk ki is próbált.