Radar - Ott voltunk a nagyvilágban + videó

Így volt ez Tenerifén is, ahol ellátogattunk egy banánültetvényre. Tudták, hogy nem is fán terem, hanem valójában egy fűféle? Nos igen, ez egy lágyszárú növény, igaz, akár hat-hét méter magasra is megnőhet. Egy-egy fürt legalább 250 gyümölcsöt hoz, de akár 400 darab is lehet a termés. Egy-egy tő pedig napi 25 liter vizet igényel.

Utunk aztán Csehországba vezetett, ahol igazi afrikai szafari élményben volt része Eper Mártonnak. A műsorvezetőnek szívügye az állatok világa, ha esetleg nem hallották volna még, Előszálláson üzemeltet is egy állatkertet. Itt viszont a fekete kontinens jellegzetes egyedeit nézhette meg testközelből, amiket azért hoztak ide, hogy megmentsék Afrika folyamatosan csökkenő állatállományát.

Tavasszal rendezték meg a világ első önvezető formaautós versenyét Abu Dhabiban. 220 felett... pilóták nélkül. Ez bizony már az algoritmusok csatája volt, nem pedig a pilótáké. A rajtnál pedig a magyar színeket képviselő HUMDA Lab csapata is ott állt és nem is akármilyen eredményt értek el, az 5. pozícióban zártak.

Maradjunk még a különleges járműveknél. A második magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor kiképzése rendkívül sokrétű. Hogy pontosan mi mindenre kell felkészülnie, azt személyesen néztük meg az Európai Űrügynökség Űrhajós Központjában, Kölnben.