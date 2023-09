Radar - Őszi kertészkedés

Megosztás itt:

Mogyorósi Rita Kertje Sopron kertvárosi részében, az osztrák határ mellett található a Virágvölgyben, ahol régen szőlős és gyümölcsös kertek voltak. 2010 óta lakik a tulajdonos a 3000 m2-es területen, amiből eddig 1800 m2 lett beültetve.

Rita 12 évvel ezelőtt kezdte a kertészkedést, és évről évre több növény telepít.

A virágok már őszi színekben pompáznak nála is, igy lassan elkezdi a kertjét felkészíteni az őszi időszakra.

Ősszel minden kertész gondoskodik arról, hogy elültesse a virághagymákat, hogy tavasszal újra virágos legyen a kiskertje, vagy akár az erkélye.

Néhány virágmagot érdemes szétmorzsolni ebben az időszakban a kezünkkel, igy gondoskodunk arról, hogy jövőre újra kikeljenek.

A konyhakertet is érdemes rendbe tenni ebben az időszakban és pár magot már most is elvethetünk, hogy tavasszal szépen kikeljenek.