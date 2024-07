Radar – Ősi bizánci technológiát bemutató ikonfestő tábort tartanak Budapesten + videó

Megosztás itt:

Simicskó István a KDNP frakcióvezetője: "Koncentrációt igényel, és nagy figyelmet, összpontosítást, hogy jól sikerüljön. Nagyon érdekes, mert ilyen felfedező munka is ez egyben. Tehát önmagunkat is felfedezzük, hogy mire vagyunk képesek. Nyilván a színeknek a kikeverése az is egy sajátos eljárás, tehát nincs olyan, hogy most akkor a piros az piros, és akkor fölkenjük az ikonra, hanem mindenképpen valamilyen kevert szín lesz. Tehát, teszünk bele egy kis feketét, fehéret, zöldet, hol kéket, attól függ, hogy milyen árnyalatot kell kihozni. Tehát, ezért az is művészet, már önmagában a színnek a kikeverése, hogy mi az, ami visszaadja leghitelesebben az eredeti ábrázolást az ikonon, amit másolunk."

Ebben a táborban az ősi bizánci technológiát alkalmazzák.

Alexov Lyubomir az Országgyűlés 1. szerb nemzetiségi szószólója: "Mi a hagyományos ezeréves bizánci technológiát ugyanazokkal az anyagokkal, tehát nem előre kevert festékekkel, és nem semmilyen új vegyszerrel, hanem inkább pigmentekkel, tojássárgájával, és tényleg a leghagyományosabb eszközökkel dolgozunk, ez még érdekesebbé teszi ezt a munkát."

Az alkotók Hársfa deszkára festik a kiválasztott ikont.

Alexov Lyubomir az Országgyűlés 1. szerb nemzetiségi szószólója: "Mindenki a saját ízlése, tehetsége szerint választ. Nyilván vannak egyszerűbb és nagyon bonyolult ikonok, amiknek a festése, megrajzolása már egy gyakorlottabb kezet igényel, de van, aki a lelki ráhangolódás alapján választ. Van, aki csak mert megtetszett egy szentkép."

Az egyhetes tábor ideje alatt művészeti koordinátor felügyeli a munkát.

Simicskó István idén két ikon megfestését tűzte ki célul. A négy fő arkangyal közül Gábrielt választotta.

Simicskó István a KDNP frakcióvezetője: "Ő Rafael arkangyal. Gyönyörű szép zöld ruhája van, és még nyilván a ruházatán kell dolgozni, még majd a végén, az arcán és a kezén, meg a haján."

A másik választottja Szent Anna lett. Ő Szűz Mária anyja és Jézus anyai nagyanyja volt.