Radar - Oroszország tovább támadja a kritikusan fontos ukrán energetikai létesítményeket

Megosztás itt:

Bár egyelőre nincs egységes álláspont, megkezdődhetnek a tárgyalások vadászgépek átadásáról Ukrajnának. Silvio Berlusconi volt olasz kormányfő szerint pedig Volodimir Zelenszkij a felelős a háború kirobbanásáért.

Oroszország nagy erejű csapást mért az ukrán hadiipari komplexum kritikusan fontos energetikai létesítményeire - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium. Az ukrán fegyveres erők szerint Oroszország több mint 100 rakétát lőtt ki, melyből 61 cirkálórakétát sikerült megsemmisíteniük.

Oroszország közben tovább támadja Herszont. Csak tegnap 20 alkalommal lőtték ezt a területet. Bahmutban pedig tűz alá került egy éppen ott forgató német stáb is. Az újságíróknak sikerült fedezékbe menekülniük.

Az Ukrajnának fegyvereket szállító nyugati országok eddig elutasították, hogy vadászgépeket, vagy olyan nagy hatótávolságú fegyvereket küldjenek, amelyek képesek lennének Oroszország belsejében csapást mérni. Szlovákia most viszont megkezdheti a tárgyalásokat a MIG-29-es repülők szállításáról, miután Kijev hivatalosan is kérte a légi járműveket. Szlovákia keleten határos Ukrajnával, és a közel egy éve tartó háború során a harcok elől menekülő lakosok egyik belépési pontja volt. Pozsony fegyverekkel és egyéb segélyekkel is támogatta Kijevet, a NATO pedig fokozza szlovákiai jelenlétét.