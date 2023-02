Radar - Oroszország szerint vegyi fegyvert vetett be az ukrán hadsereg

Megosztás itt:

De nem csak ez lehet az indok, hanem az is, hogy az erősödő offenzíva közepette egyre hangosabban szólalnak fel Svájc szomszédjai, hogy engedélyezzék a fegyverszállítást Kijevbe. "Semlegesek akarunk lenni, de a nyugati világ részei vagyunk" - mondta Thierry Burkart, a svájci Szabaddemokrata Párt vezetője, aki indítványt nyújtott be a kormánynak, hogy engedélyezze a fegyverek re-exportját.

Mindeközben az ukrán Azov rohamdandár azt állítja kilőtt több, szovjet időkből származó orosz tarackot is Bahmut közelében. A föderáció egységei már hetek óta mindent elkövetnek, hogy bekerítsék és elfoglalják ezt a donbászi települést. Az ukrán elnök több alkalommal is is kijelentette, hogy nehéz helyzetben vannak egységeik a városban azonban ha a várost elfoglalják az nagyon fontos stratégiai előrelépést jelentene az oroszok számára.

Az orosz hírek közben arról számolta be, hogy ukrán erők Bahmut környékén többször is vegyi fegyvert vetettek be az elmúlt hetekben és hogy az áldozatoknál, erős szédülés, hányinger valamint hányás is megfigyelhető volt.

Ezt soha nem lehet majd bizonyítani. Az oroszok ugyanis végig azt fogják mondani így történt, az ukránok pedig végig tagadni fognak, míg a nyugat pedig ki fog állni Ukrajna mellett. Mint minden más kérdésben tehát, ennek igazán nagy következménye akkor lenne, ha az oroszok bizonyító erővel tudnák azt mutatni, hogy valóban bevetettek ilyen fegyvereket az urkránok.

Nógrádi Görgy azt is elárulta Napindító című műsorunkban, hogy az elmúlt 24 óra igazán mozgalmasan telt nem csak a fronton, hanem a háttérben is.