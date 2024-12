Radar – Ők Európa legkeresettebb gyilkosai + videó

Megosztás itt:

Magyarországon a NEBEK, vagyis a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ fogja össze az európai és a nemzetközi elfogatóparancsokat. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztálya pedig közvetlen kapcsolatot tart fenn a külföldi társhatóságokkal és a külföldi szervezetekkel annak érdekében, hogy vagy a külföldön tartózkodó magyar szökevényeket, vagy pedig a Magyarországon bujkáló külföldi körözötteket minél hamarabb kézre kerítsék.

A célkörözési fejvadászok azok, akik egyébként a Most Wanted oldalt is kezelik, így a Nemzeti Nyomozó Iroda az, aki az országban összefogja a Most Wanted oldalra felkerült körözéseket.

Az illusztrisnak nem nevezhető társaságban két magyar is szerepel.

Egyikük Balogh Engelbert, a másik személy pedig Gál János. Balogh Engelbertről annyit lehet tudni, hogy ő 2022 októberében követett el egy súlyos bűncselekményt, mégpedig úgy, hogy egy tatabányai ingatlanban tartózkodott, két férfivel, illetőleg két nővel, majd pedig az egyik férfivel szóváltásba keveredett és késsel megsebesítette. A férfinek az életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. Az elkövető, a 31 éves férfi azonnal elmenekült a helyszínről és azóta is bujkál a hatóságok elől.

Gál Jánosról annyit lehet tudni, hogy volt feleségét, illetőleg volt anyósát késsel támadta meg. Felesége olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, míg a volt anyósát pedig kórházba szállították súlyos sérülésekkel. Ezt követően a férfi 4 éves kisfiával elmenekült a helyszínről, és a kisfiút egy ismerősünknél helyezte el. Ő azonban tovább menekült, és azóta is a hatóságok elől bujkál.