Radar – Ohio: a meghalt sofőrök csaknem fele füvezett + videó

Az embereknek ugyanúgy kellene kezelniük a marihuána fogyasztását, mint az alkoholt: ne vezessenek, ha fogyasztottak. Hívja fel a figyelmet a kutatás egyik szerzője.

A friss amerikai tanulmány 246 elhunyt sofőrt vizsgált, ennek során 41,9% esetében mutattak ki THC-t - vagyis a marihuána pszichoaktív hatóanyagát a vérükben. Mindezt ráadásul átlagosan 30,7 nanogramm/milliliter koncentrációban, ami messze meghaladja a legtöbb államban érvényes 2-5 nanogramm/milliliter közötti határértéket. A boncolások során a tengerentúlon a kábítószer-szűrés általában a folyamat része.

2023. november 7-én Ohio lett a 24. állam, amely legalizálta a felnőtteknek szánt kannabisz használatát, miután a szavazók 57%-a támogatta a törvényjavaslatot. Az orvosi felhasználást pedig már korábban, 2016-ban engedélyezték itt. 2025 márciusától a rekreációs célú marihuána 24 államban, továbbá Washington D.C.-ben is legális, míg az orvosi célú használata további 15 államban lett szabályos.